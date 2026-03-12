Реклама

22:10, 12 марта 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

«Страна»: Зеленский начал критиковать войну с Ираном, к которой ранее призывал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

До начала конфликта вокруг Ирана украинский президент Владимир Зеленский был одним из главных его сторонников, однако теперь негативно высказывается о нем, пишет «Страна.ua».

По данным издания, заявления Зеленского стали меняться через несколько дней после того, как стало понятно: война затягивается, а цены на нефть растут.

«Он все чаще выражает тревогу относительно последствий операции, к которой он ранее сам призывал», — указал автор статьи. Он напомнил, что до начала операции против Ирана Зеленский выступал против заключения сделки с Тегераном.

Теперь Зеленский говорит о том, что война влияет на решение поставлять оружие Украине и отвлекает Запад от проблем Киева.

Ранее стало известно о панике Зеленского из-за Ирана.

