На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

До начала конфликта вокруг Ирана украинский президент Владимир Зеленский был одним из главных его сторонников, однако теперь негативно высказывается о нем, пишет «Страна.ua».
По данным издания, заявления Зеленского стали меняться через несколько дней после того, как стало понятно: война затягивается, а цены на нефть растут.
«Он все чаще выражает тревогу относительно последствий операции, к которой он ранее сам призывал», — указал автор статьи. Он напомнил, что до начала операции против Ирана Зеленский выступал против заключения сделки с Тегераном.
Теперь Зеленский говорит о том, что война влияет на решение поставлять оружие Украине и отвлекает Запад от проблем Киева.
Ранее стало известно о панике Зеленского из-за Ирана.