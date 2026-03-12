Реклама

Украина назвала неприемлемыми даты инспекции нефтепровода «Дружба»

Hromadske: Киев назвал неприемлемыми даты инспекции нефтепровода «Дружба»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина назвала неприемлемыми даты визита венгерской делегации для инспекции нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает издание Hromadske.

«Венгерской стороне сообщили, что предложенные сроки визита являются неприемлемыми для Украины, поэтому Венгрии предложили согласовать по дипломатическим каналам новые сроки визита», — указано в сообщении.

Отмечается, что документ был направлен Киевом Венгрии в ответ на ноту венгерской стороны о намерении делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Цепеком инспектировать нефтепровод.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не располагает данными о целях визита делегации из Венгрии, прибывшей на Украину. По его словам, в республику «приехали какие-то люди».

