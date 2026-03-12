Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 12 марта 2026Мир

В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

Песков: Дмитриев 12 марта доложит Путину о переговорах с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 12 марта вернется в Москву, где представит российскому лидеру Владимиру Путину доклад об итогах переговоров с представителями США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться, он сегодня вернется на родину и будет докладывать президенту», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитриев посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. По словам главы РФПИ, на встрече рабочей группы по экономическому взаимодействию обсуждалась неэффективность санкционной политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok