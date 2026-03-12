В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

Песков: Дмитриев 12 марта доложит Путину о переговорах с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 12 марта вернется в Москву, где представит российскому лидеру Владимиру Путину доклад об итогах переговоров с представителями США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться, он сегодня вернется на родину и будет докладывать президенту», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитриев посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. По словам главы РФПИ, на встрече рабочей группы по экономическому взаимодействию обсуждалась неэффективность санкционной политики.

