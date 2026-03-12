Реклама

08:34, 12 марта 2026Мир

Дмитриев рассказал о встрече с представителями США

Дмитриев: В США начали понимать роль российских нефти и газа в мировой экономике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Соединенные Штаты начинают лучше осознавать значение российских нефти и газа для глобальной стабильности. Об этом в своем канале в Max заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Вашингтоне.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США», — рассказал он.

По словам главы РФПИ, на встрече рабочей группы по экономическому взаимодействию обсуждалась неэффективность санкционной политики. Дмитриев отметил, что в США приходят к пониманию деструктивного характера ограничений против России и ключевой роли энергоресурсов в мировой экономике.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США состоялся в решающий момент. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 9 марта по инициативе американской стороны.

До этого глава РФПИ рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. К своему посту чиновник прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения.

