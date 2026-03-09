Дмитриев оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Дмитриев: Важный разговор Путина и Трампа состоялся в решающий момент

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в решающий момент. Такую оценку дал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 9 марта по инициативе американской стороны. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава Белого дома позвонил для обсуждения «развития текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

Ушаков также добавил, что беседа Путина и Трампа длилась около часа.