Захарова ответила на хамское заявление «банковского отребья» Зеленского о Крыме

Захарова напомнила «банковскому отребью» Зеленскому о референдуме в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о процедуре референдума в Крыму, назвав лидера Украины «банковским отребьем». На хамское заявление главы Украины дипломат ответила в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что Зеленский сказал в их адрес сейчас, вот в эти самые дни, шокирует. Он их назвал, я вынуждена это процитировать, нечеловеческими особами. Поэтому я напомню вот этому самому банковскому отребью, что тогда происходило на самом деле», — сказала она.

Ранее Зеленскому задали вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России. Он заявил, что считает сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами.