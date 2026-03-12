Зеленский: Сторонники присоединения Крыма к РФ для меня нечеловеческие существа

Президент Украины Владимир Зеленский считает сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами. По-хамски о таких людях украинский лидер высказался в интервью Politico.

Зеленскому задали вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России.

«Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский описал делегацию из Венгрии словами «приехали какие-то люди». Он отметил, что Киев не располагал данными о целях визита команды из Будапешта, поэтому они не получили на Украине официального статуса.