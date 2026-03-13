Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

Page Six: Худоба певицы Келли Осборн на снимках с BRIT Awards взволновала друзей

Друзья дочери британского рок-музыканта Оззи Осборна, актрисы и певицы Келли Осборн выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы. Об этом пишет Page Six.

Близкие наследницы музыканта обратили внимание на снимки с премии BRIT Awards. «Я вижу эти фотографии, и это ужасно. Я не узнаю ее», — заявил один из друзей Осборн, который предпочел не называть свое имя.

С мнением собеседником портала согласился еще один близкий друг знаменитости. «Я действительно волнуюсь за нее. Я увидел фотографии и подумал: "Что, черт возьми, с ней случилось?" Есть ли в этом что-то большее, чем горе?» — задался мужчина вопросом.

Ранее Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы. Тогда звезда призналась, что низкий вес связан с потерей отца.