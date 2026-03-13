Реклама

16:17, 13 марта 2026

Филиппо резко высказался по поводу приема Зеленского в Париже

Филиппо раскритиковал прием Зеленского в Елисейском дворце в Париже
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал прием украинского лидера Владимира Зеленского во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Своим мнением он поделился в социальной сети Х.

В публикации он написал, что Макрон принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, хотя всего несколько дней назад глава киевского режима угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а «украинские инкассаторы, провозившие банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции, — были задержаны».

Политик назвал это позором и отметил, что Зеленский прибыл в Париж за деньгами.

Ранее Филиппо раскрыл цель визита Зеленского в Париж и предположил, что тот получит новый пакет помощи для Украины.

