Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 13 марта 2026Мир

Во Франции раскрыли цель визита Зеленского в Париж

Политик Филиппо: Визит Зеленского в Париж принесет Украине новый чек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал запланированный визит Владимира Зеленского в Париж. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо раскрыл цель визита Зеленского в Париж и предположил, что тот получит новый пакет помощи для Украины.

«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном в Елисейском дворце! По сути, это означает, что он уедет с очередным чеком, выписанным французскими налогоплательщиками», — допустил политик.

Филиппо также призвал больше не спонсировать «Зеленского, войну и коррупцию».

Ранее Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убийством. До этого Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    Раскрыты траты США на операцию в Иране

    На Западе рассказали об эффективности тактики Ирана в конфликте с Израилем

    В Италии рассказали о неонацизме в Киеве

    Российская авиакомпания продолжит полеты несмотря на ограничения

    60-летняя супермодель вызвала ажиотаж в сети видео в прозрачном нижнем белье без фильтров

    Врач предупредил о риске заражения пятью заболеваниями даже при использовании презерватива

    Фицо заявил о потере влияния ЕС на международной арене

    США потеряли самолет-заправщик во время операции против Ирана

    Раскрыты подробности о новом раунде переговоров по украинскому вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok