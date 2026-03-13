19:47, 13 марта 2026

Голливудские коллеги Тимоти Шаламе посмеялись над желанием Кайли Дженнер сниматься в кино

DM: В Голливуде посмеялись над интервью Кайли Дженнер журналу Vanity Fair
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудские коллеги актера Тимоти Шаламе посмеялись над желанием его возлюбленной, телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер сниматься в кино. Об этом пишет Daily Mail(DM).

После дебюта в фильме «Момент» 28-летняя знаменитость рассказала в интервью журналу Vanity Fair, что ей предложили уже несколько сценариев, и она хотела бы попробовать себя в комедийном жанре. Но знакомый с ситуацией анонимный инсайдер отметил, что в Голливуде смеются над заявлением предпринимательницы. По мнению специалистов киноиндустрии, ей вряд ли предложат значимые роли. «Она сыграет небольшую роль или появится в качестве приглашенной звезды, чтобы какой-нибудь проект получил всплеск популярности в социальных сетях, как реалити-шоу о ее семье», — объяснил собеседник портала.

В то же время другой инсайдер напомнил о неудачном актерском дебюте старшей сестры Дженнер, телезвезды Ким Кардашьян. Известно, что та снималась в фильме «Нереальный блокбастер», который в 2008 году провалился в прокате.

В феврале сообщалось, что фильм «Момент» с участием Кайли Дженнер выйдет в российский прокат.

