В России покажут фильм с Кайли Дженнер

Фильм «Момент» с участием американской телезвезды Кайли Дженнер выйдет в российский прокат. Дистрибьютором дебютной для телезвезды картины в стране выступит «Русский репортаж».
Мировая премьера фильма состоялась 24 января на фестивале Sundance, а в России его покажут только в апреле. Главную роль в нем сыграла Charli XCX, ей же принадлежит оригинальная идея сценария. «Момент» стал художественным продолжением ее музыкального альбома Brat. В нем также снимались Александр Скарсгард, Кайли Дженнер, Розанна Аркетт и другие.
Фильм стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири, который также выступил соавтором сценария.
Ранее топ Кайли Дженнер на вечеринке в честь премьеры «Момента» сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен.