В России покажут фильм с Кайли Дженнер

В России покажут фильм «Момент» с участием Кайли Дженнер и Charli XCX

Фильм «Момент» с участием американской телезвезды Кайли Дженнер выйдет в российский прокат. Дистрибьютором дебютной для телезвезды картины в стране выступит «Русский репортаж».

Мировая премьера фильма состоялась 24 января на фестивале Sundance, а в России его покажут только в апреле. Главную роль в нем сыграла Charli XCX, ей же принадлежит оригинальная идея сценария. «Момент» стал художественным продолжением ее музыкального альбома Brat. В нем также снимались Александр Скарсгард, Кайли Дженнер, Розанна Аркетт и другие.

Фильм стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири, который также выступил соавтором сценария.

Ранее топ Кайли Дженнер на вечеринке в честь премьеры «Момента» сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен.