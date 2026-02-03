Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 3 февраля 2026Ценности

В России покажут фильм с Кайли Дженнер

В России покажут фильм «Момент» с участием Кайли Дженнер и Charli XCX
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм «Момент» с участием американской телезвезды Кайли Дженнер выйдет в российский прокат. Дистрибьютором дебютной для телезвезды картины в стране выступит «Русский репортаж».

Мировая премьера фильма состоялась 24 января на фестивале Sundance, а в России его покажут только в апреле. Главную роль в нем сыграла Charli XCX, ей же принадлежит оригинальная идея сценария. «Момент» стал художественным продолжением ее музыкального альбома Brat. В нем также снимались Александр Скарсгард, Кайли Дженнер, Розанна Аркетт и другие.

Материалы по теме:
Резервация для русских, возвращение Годзиллы и «Повелитель мух» 10 лучших сериалов февраля
Резервация для русских, возвращение Годзиллы и «Повелитель мух»10 лучших сериалов февраля
2 февраля 2026
В кино — «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова. Как снятый в Америке блокбастер пробует удивить Голливуд?
В кино — «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова.Как снятый в Америке блокбастер пробует удивить Голливуд?
31 января 2026

Фильм стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири, который также выступил соавтором сценария.

Ранее топ Кайли Дженнер на вечеринке в честь премьеры «Момента» сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok