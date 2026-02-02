Топ Кайли Дженнер на вечеринке сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен

Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер в откровенном образе посетила вечеринку после премьеры фильма рэперши Charli XCX The Moment и была раскритикована в сети. Снимки и комментарии публикует Daily Mail.

28-летняя бизнесвумен появилась на публике в винтажном наряде Maison Margiela, который состоял из имитирующего мешковину топа и облегающей кожаной юбки. При этом звезда расстегнула верх в области декольте, демонстрируя оголенную грудь. Образ завершили туфли-лодочки на каблуках.

Пользователи сети высмеяли наряд Дженнер, сравнив топ с мешком. «Она что, в использованном мешке из-под кофейных зерен?», «Она выглядит так, будто собирается войти на съемочную площадку порнофильма», «Она что, в топе, сделанном из мешков из-под корма?», «Зачем ей надевать такой топ, выставляя напоказ свои пластиковые, искусственные, накладные груди!», «Кентавр», — возмутились они.

В январе в сети обсудили фигуру Кайли Дженнер на новых фото папарацци.