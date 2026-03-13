Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 13 марта 2026Мир

Иран назвал виновных в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

Иран обвинил США в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе виноваты исключительно США, начавшие военную операцию против Ирана. Тегеран же выступает в поддержку принципов свободы судоходства, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

«Текущая ситуация в [ближневосточном] регионе, включая Ормузский пролив, не является результатом реализации Ираном права на самооборону», — сказал Иравани. Он пояснил, что проблемы с судоходством являются следствием действий Вашингтона, который подорвал безопасность в регионе.

Ранее в США допустили создание международной коалиции для прохода судов через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    Американский клон «Шахеда» впервые попал на видео при атаке в Ираке

    Назван самый эффективный способ защиты от мошенников

    Сменившая пол на мужской украинка добровольно пришла за повесткой в ТЦК

    Возможность снятия санкций с российской нефти из-за войны Израиля и Ирана оценили

    Россия передала Ирану 13 тонн медикаментов

    Иран назвал виновных в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

    Силы ПВО за три часа сбили 14 беспилотников над территорией России

    Против Украины призвали ввести санкции после угроз Орбану

    В украинском городе исчезли почти все мусорные урны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok