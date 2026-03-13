Иран назвал виновных в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

Иран обвинил США в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

В нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе виноваты исключительно США, начавшие военную операцию против Ирана. Тегеран же выступает в поддержку принципов свободы судоходства, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

«Текущая ситуация в [ближневосточном] регионе, включая Ормузский пролив, не является результатом реализации Ираном права на самооборону», — сказал Иравани. Он пояснил, что проблемы с судоходством являются следствием действий Вашингтона, который подорвал безопасность в регионе.

Ранее в США допустили создание международной коалиции для прохода судов через Ормузский пролив.