23:13, 12 марта 2026

В США допустили создание международной коалиции для прохода судов через Ормузский пролив

Бессент: Проход судов через Ормузский пролив может обеспечить коалиция
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В США допустили создание международной коалиции для прохода судов через Ормузский пролив. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Я убежден, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США — возможно, совместно с международной коалицией — начнут сопровождать суда», — сказал министр. Он не уточнил, какие страны могут присоединиться к коалиции.

Ранее американский министр энергетики Крис Райт заявил, что в настоящее время Военно-морские силы США не готовы сопровождать танкеры, которые идут через Ормузский пролив. По его словам, в настоящий момент это невозможно, однако произойдет относительно скоро.

