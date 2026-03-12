Реклама

15:53, 12 марта 2026

США объяснили отказ защищать танкеры в Ормузском проливе

Кирилл Луцюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В настоящее время Военно-морские силы США не готовы сопровождать танкеры, которые идут через Ормузский пролив. Об этом в интервью каналу CNBC заявил министр энергетики Крис Райт.

По его словам, такое случится относительно скоро, однако в настоящее время это невозможно. Сейчас же все американские военные ресурсы нацелены на уничтожение наступательных возможностей Ирана и того производства, которое дает ему эти возможности.

Райт уточнил, что сопровождение танкеров, скорее всего, начнется к концу марта.

По информации Международного энергетического агентства, рынок нефти столкнулся с крупнейшими в мировой истории перебоями поставок этого углеводорода. Транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упал до минимума, а приемлемой альтернативы этому маршруту нет. Главными проигравшими от масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ираном Ормузского пролива станут Китай и Индия.

