Экономика
14:19, 12 марта 2026Экономика

Перечислены главные проигравшие от блокировки Ормузского пролива

МЭА: Китай и Индия сильнее всего зависят от импорта ближневосточной нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Главными проигравшими от масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ираном Ормузского пролива рискуют оказаться крупнейшие мировые потребители сырья — Китай и Индия. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

Именно эти азиатские страны являются главными покупателями ближневосточного сырья, поставляемой через Ормузский пролив. Свыше трети (37 процентов, или свыше 5,2 миллиона баррелей в сутки) всего регионального нефтеэкспорта до недавнего времени направлялось в КНР, 14 процентов (2,1 миллиона) — в Индию, еще по 12 процентов — в Южную Корею и Японию (по 1,7 миллиона).

В результате серьезных перебоев с поставками нефти из региона вышеуказанные страны могут столкнуться с топливным кризисом на внутренних рынках. Ощутимые проблемы уже ощутила на себе Индия, которую накрыл дефицит нефтяного сжиженного газа, используемого для приготовления пищи. В дальнейшем компанию ей могут составить другие страны региона, предупредили в агентстве.

Все это в конечном счете может обернуться топливным шоком для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в МЭА. По данным агентства, 90 процентов всех нефтяных потоков через Ормузский пролив направлялись к востоку от Суэцкого канала. «Потеря этих потоков создаст шок предложения в Азии», — констатировали эксперты.

