Одного из ключевых партнеров России накрыл топливный кризис

Bloomberg: Цены на газовые баллоны в Индии резко выросли из-за войны с Ираном

Розничные цены газовые баллоны в Индии стремительно выросли на фоне масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока из-за войны в Иране. О серьезном кризисе на внутреннем рынке азиатской страны сообщает Bloomberg.

Стоимость газового баллона за последнее время подскочила более чем на 250 рупий, посетовал владелец ресторана в Мумбаи Тушар Дхадам. Если раньше его можно было приобрести за 1750 рупий, то теперь его покупка обходится более чем в 2 тысячи.

Еще одной проблемой стала крайне низкая доступность газовых баллонов для приготовления пищи. На этом фоне многие покупатели вынуждены обращаться за помощью к нелегальным продавцам, которые взвинчивают и без того высокие цены на это оборудование, констатировал Дхадам. «Я готов заплатить 3000-3500 рупий за следующий баллон, но их нет в наличии», — заключил он.

Если кризис сохранится надолго, добавил он, местные рестораторы могут столкнуться с серьезными проблемами, вплоть до закрытия заведений. В противном случае, резюмировал владелец, им придется поднимать цены на блюда, что чревато потерей клиентов.

Индия является вторым по объемам импорта покупателем нефтяного сжиженного газа. Из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном часть поставок оказалась под угрозой срыва. Накопленных запасов, по оценке местного правительства, Индии хватит почти на месяц, после чего внутренний рынок столкнется с дефицитом. Если власти не решат проблему с импортом, рестораторы и отельеры окажутся фактически на грани выживания, предупредили эксперты.