Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 12 марта 2026Экономика

Перебои с поставками нефти оказались крупнейшими в мировой истории

МЭА: Поставки нефти через Ормузский пролив упали с 20 млн баррелей до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Рынок нефти столкнулся с крупнейшими в мировой истории перебоями поставок этого углеводорода. Такой вывод содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Его эксперты установили, что транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократился примерно с 20 миллионов баррелей в сутки до минимума. Что касается возможностей обойти этот критически важный маршрут, то они остаются весьма ограниченными. Между тем хранилища стремительно заполняются.

В МЭА подчеркнули, что последствия блокировки пролива почувствовали потребители почти во всем мире. Так, с 28 февраля нефть подорожала примерно на 20 долларов — до 92 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев с поставками нефти 32 государства — члена Международного энергетического агентства собрались извлечь из стратегических резервов 400 миллионов баррелей нефти. В агентстве такой шаг назвали беспрецедентным, но объяснили его беспрецедентностью кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

    Закрывшего от пуль в «Крокусе» свою девушку певца-инвалида похоронили спустя два года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok