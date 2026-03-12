Перебои с поставками нефти оказались крупнейшими в мировой истории

МЭА: Поставки нефти через Ормузский пролив упали с 20 млн баррелей до минимума

Рынок нефти столкнулся с крупнейшими в мировой истории перебоями поставок этого углеводорода. Такой вывод содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Его эксперты установили, что транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократился примерно с 20 миллионов баррелей в сутки до минимума. Что касается возможностей обойти этот критически важный маршрут, то они остаются весьма ограниченными. Между тем хранилища стремительно заполняются.

В МЭА подчеркнули, что последствия блокировки пролива почувствовали потребители почти во всем мире. Так, с 28 февраля нефть подорожала примерно на 20 долларов — до 92 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев с поставками нефти 32 государства — члена Международного энергетического агентства собрались извлечь из стратегических резервов 400 миллионов баррелей нефти. В агентстве такой шаг назвали беспрецедентным, но объяснили его беспрецедентностью кризиса.