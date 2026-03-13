Войне США с Ираном предрекли скорое окончание

Политолог Дудаков: Военная операция США в Иране продлится максимум 3-4 недели

Военная операция США в Иране продлится еще максимум 3-4 недели, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Скорое окончание конфликта он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Согласно американскому законодательству, администрация президента Дональда Трампа имеет право вести военные действия без одобрения Конгресса еще примерно в течение 45 дней, отметил Дудаков. В текущей ситуации вступают в силу и другие факторы, неблагоприятные для главы Белого дома, а именно топливный кризис США, падение рейтингов президента, непопулярность его войны среди электората и, конечно, истощение военных запасов Пентагона, добавил политолог.

Я думаю, что 3-4 недели — это крайний срок, потому что к этому моменту последствия для США будут крайне плачевными. В реальности, конечно, Трампу нужно выходить из конфликта прямо сейчас, но Трамп не может этого сделать, потому что тогда придется признавать свое реальное объективное поражение Малек Дудаков политолог

На этом фоне усугубляется раскол внутри американской политики, рассказал собеседник «Ленты.ру». Так, уже отстранились от конфликта вице-президент США Джей Ди Вэнс и многие другие аппаратчики, указал Дудаков. Кроме того, американские спецслужбы выпустили отчет, который говорит о том, что иранскому режиму сейчас ничего не угрожает и снести его не удастся.

«В общем, смысл в том, что Трампа и ярых ястребов его окружения, вроде [министра обороны США] Пита Хегсета, оставляют буквально в одиночестве разбираться с последствиями этой проигранной войны с Ираном», — заключил он.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с Трампом призвали его как можно скорее закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

