Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 13 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

СБУ: Оператора БПЛА ВСУ задержали при подготовке покушения на Билецкого
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СБУ

На Украине при подготовке покушения на основателя полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задержали оператора БПЛА. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ) в своем Telegram-канале.

В спецслужбе заявили, что военный якобы был российским агентом и готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру украинских войск. По данным СБУ, он пытался добыть информацию о времени и месте прибытия Билецкого на позиции своего подразделения, для чего использовал доступ к служебной информации и пытался вызнать данные у сослуживцев.

Задержанного подозревают в госизмене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее стало известно о задержании 10 человек, которые якобы готовили серию покушений на общественных деятелей, включая журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предположительным организатором группы был 34-летний гражданин Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Врач предупредила о смертельной опасности привычки курить на ходу

    Глава Пентагона заявил об одной тяжелой потере для Ирана

    Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

    Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

    Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

    Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

    Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

    Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

    В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok