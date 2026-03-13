Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

СБУ: Оператора БПЛА ВСУ задержали при подготовке покушения на Билецкого

На Украине при подготовке покушения на основателя полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задержали оператора БПЛА. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ) в своем Telegram-канале.

В спецслужбе заявили, что военный якобы был российским агентом и готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру украинских войск. По данным СБУ, он пытался добыть информацию о времени и месте прибытия Билецкого на позиции своего подразделения, для чего использовал доступ к служебной информации и пытался вызнать данные у сослуживцев.

Задержанного подозревают в госизмене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее стало известно о задержании 10 человек, которые якобы готовили серию покушений на общественных деятелей, включая журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Предположительным организатором группы был 34-летний гражданин Молдавии.