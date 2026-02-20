На Украине заявили о подготовке покушения на Гордона

BBC News: На Украине задержали готовивших покушение на журналиста Гордона

На Украине задержали 10 человек, которые якобы готовили серию покушений на общественных деятелей, включая журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Отмечается, что официально Генпрокурор Украины Руслан Кравченко назвал лишь одну цель киллеров — пресс-секретаря Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заместителя начальника Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрея Юсова.

Как уточнили журналисты, другими целями стали бывший американский военный, сражающийся в рядах украинского интернационального легиона, замдиректора одной из оборонных компаний, а также украинский блогер и музыкант, ранее являвшийся гражданином РФ. Их имена не раскрываются.

Как сообщает издание, предположительным организатором группы был 34-летний гражданин Молдавии. Утверждается, что кроме него в преступной группе были и другие граждане Молдавии и Украины.

