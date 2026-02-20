Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 20 февраля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке покушения на Гордона

BBC News: На Украине задержали готовивших покушение на журналиста Гордона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине задержали 10 человек, которые якобы готовили серию покушений на общественных деятелей, включая журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Отмечается, что официально Генпрокурор Украины Руслан Кравченко назвал лишь одну цель киллеров — пресс-секретаря Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заместителя начальника Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрея Юсова.

Как уточнили журналисты, другими целями стали бывший американский военный, сражающийся в рядах украинского интернационального легиона, замдиректора одной из оборонных компаний, а также украинский блогер и музыкант, ранее являвшийся гражданином РФ. Их имена не раскрываются.

Как сообщает издание, предположительным организатором группы был 34-летний гражданин Молдавии. Утверждается, что кроме него в преступной группе были и другие граждане Молдавии и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok