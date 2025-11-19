Интернет и СМИ
Дмитрий Гордон заявил о готовящемся покушении

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что на него готовится покушение
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: President.az / Wikimedia

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на него готовится покушение. Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), видео доступно на YouTube.

«Я последние года полтора не могу жить дома у себя, потому что на меня развернута охота», — отметил Гордон. По словам журналиста, Служба безопасности Украины (СБУ) ранее задержала несколько групп, которые планировали расправиться с ним.

Он также добавил, что по-прежнему живет на Украине и находится под государственной охраной.

Перед этим журналист заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине. «Один имеет гражданство США, второй много лет там живет. Третий — болен», — сказал Гордон.

В июле 2024 года суд в Москве заочно приговорил журналиста к 14 годам лишения свободы. Причиной послужили призывы Гордона нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

