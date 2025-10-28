Интернет и СМИ
01:18, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Гордон ответил на вопрос о службе своих детей в ВСУ

Гордон заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине. Его ответ на вопрос о службе детей в Вооруженных силах Украины (ВСУ) приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Во время интервью журналиста спросили, хотят ли его сыновья служить в ВСУ. Гордон не дал прямого ответа, но отметил, что двое его детей живут в США, а еще один — болен.

«Потому что тут опасно. Двое родились не в Украине. Один имеет гражданство США, второй много лет там живет. Третий — болен», — ответил Гордон.

В комментариях украинцы выразили возмущение из-за этого факта и вспомнили высказывания журналиста о «границах 91-го года».

В январе 2024 года МВД повторно объявило Гордона в розыск. Причиной такого решения тогда стало возбуждение нового уголовного дела в отношении журналиста.

В июле того же года он был заочно осужден в России. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о вооруженных силах страны.

