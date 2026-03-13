Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 13 марта 2026Мир

В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Для США нет никакого выхода из войны с Ираном, кроме переговоров. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью RT.

«Мы не знаем, что произойдет. Блицкриг провалился, режим не рухнул. Для США нет стратегии выхода из этой ситуации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его закончить войну с Ираном. «Лидеры призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива», — говорится в публикации Axios.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok