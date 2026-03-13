Реклама

12:15, 13 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Переговоры с Украиной продолжатся по старым трекам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новые переговоры России с Украиной по урегулированию конфликта продолжатся по старым трекам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что, несмотря на ряд значимых событий в мире, именно в контексте российско-украинских отношений больших изменений не произошло.

«На фоне событий на Ближнем Востоке есть некая задержка со стороны США, — объяснил политик. — И мы ждем определенных действий, договоренностей о продолжении переговоров. Как мы знаем, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так что в ближайшее время, наверное, появится ясность».

По словам Чепы, договориться предстоит, прежде всего, о месте новой встречи — оно должно быть не только удобным для всех сторон, но также отвечать требованиям безопасности.

«Темы остаются прежними — шаг за шагом мы двигаемся к урегулированию. Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков. Потому что ничего сверхнового, кроме экономического кризиса и ближневосточного конфликта, тоже не произошло», — сказал депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит конституции.

