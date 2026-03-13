Возможность снятия санкций с российской нефти из-за войны Израиля и Ирана оценили

Скрябин: Санкции против нефти РФ могут снять на время войны на Ближнем Востоке

Санкции против российской нефти могут снять или ослабить на время войны Ирана и Израиля. Такую возможность для «Ленты.ру» оценил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, иранский фактор и эскалация конфликта в Персидском заливе во многом формирует текущую волатильность на энергетических рынках. В то же время немалое влияние на котировки оказывает и реакция крупнейших стран-импортеров нефти и США, которые пытаются балансировать ситуацию путем высвобождения стратегических запасов, а также возможного смягчения рестрикций в отношении российской нефти.

«На мировом рынке сейчас наблюдается рост волатильности и увеличение так называемой риск-премии в ценах на сырьевые товары, особенно те, которые зависят от логистики на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет о поставках через Ормузский пролив. Параллельно заметно выросли ставки фрахта — они кратно увеличились с момента начала конфликта», — констатировал Скрябин.

Санкции против РФ в теории могут ослабить, но эта мера может носить избирательный и временный характер — например, действовать только на период острой фазы конфликта на Ближнем Востоке, допустил портфельный управляющий.

«Возможны разные варианты: послабления могут касаться нефти, уже находящейся в танкерах, всех поставок в целом либо только отдельных крупных покупателей, для которых ситуация с поставками наиболее критична. В частности, в СМИ обсуждаются варианты, связанные с отдельными странами-импортерами. До появления конкретных решений говорить о масштабах возможных изменений преждевременно», — пояснил он.

Даже незначительные послабления могут позитивно повлиять на доходы российской казны: в среднем дополнительный рост цены реализации нефти на 1 доллар за баррель в годовом выражении дает отрасли около 1,4 миллиарда долларов дополнительной выручки, из которых примерно две трети поступают в бюджет в виде налогов. В то же время даже при смягчении санкций быстро нарастить экспорт российской нефти в физическом выражении будет сложно — для этого потребуются время и дополнительные инвестиции, заключил Скрябин.

Президент США Дональд Трамп анонсировал отмену Вашингтоном части санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители американская администрация президента может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти. По информации Bloomberg, дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти будет в основном ограничиваться поставками этого углеводорода в Индию.