Врач предупредил о риске заражения пятью заболеваниями даже при использовании презерватива

Врач Каллехо: Генитальный герпес передается даже при использовании контрацепции

Врач Давид Каллехо предупредил, что даже при использовании презерватива во время секса можно заразиться пятью заболеваниями. Его слова передает издание El Confidencial.

Как пояснил Каллехо, презервативы хорошо защищают от инфекций, которые передаются при половом акте через биологические жидкости. Однако некоторые заболевания можно подхватить при контакте кожи с кожей, поэтому от них это средство контрацепции не защищает.

Так, даже при использовании презерватива существует риск заражения генитальным герпесом, контагиозным моллюском, сифилисом, лобковыми вшами и вирусом папилломы человека, добавил специалист.

Каллехо добавил, что решил предупредить об этих заболеваниях после того, как столкнулся с ними на практике. «Вчера в операционной мы оперировали очень молодую женщину с осложнением, вызванным вирусом папилломы человека. Она очень нервничала и постоянно повторяла, что не знает, как заразилась, поскольку всегда пользовалась презервативами», — рассказал он.

Ранее гинеколог Нина Монахова перечислила самые опасные для женского здоровья привычки. Алкогольные напитки, утверждает она, негативно влияют на состояние кожи и волос.