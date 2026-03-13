Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ при помощи ножниц

Жители Харьковской области ножницами обрезают нити оптоволоконных дронов ВСУ

В Харьковской области местные жители начали бороться с оптоволоконными дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летают над подконтрольными России населенными пунктами, при помощи ножниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проживающую там женщину.

«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить», — поделилась собеседница агентства. По ее словам, при виде нитей от этих дронов гражданские их сразу обрезают и идут дальше.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ из-за обилия дронов в небе начали сбивать собственные беспилотники.