Солдаты ВСУ из-за обилия дронов в небе начали сбивать собственные беспилотники

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую уже не могут определить принадлежность беспилотников из-за их большого количества в небе. В связи с этим они нередко ликвидируют собственные дроны. На это указало издание Business Insider.

«Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки», — сказано в материале. Авторы уточняют, что беспилотник признается вражеским при возникновении малейших сомнений.

При этом сбивать все дроны без разбора солдатам приказывают командиры.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска обладают значительным преимуществом в воздухе над украинской армией.