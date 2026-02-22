Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 22 февраля 2026Бывший СССР

Украинские солдаты начали сбивать собственные дроны

Солдаты ВСУ из-за обилия дронов в небе начали сбивать собственные беспилотники
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую уже не могут определить принадлежность беспилотников из-за их большого количества в небе. В связи с этим они нередко ликвидируют собственные дроны. На это указало издание Business Insider.

«Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки», — сказано в материале. Авторы уточняют, что беспилотник признается вражеским при возникновении малейших сомнений.

При этом сбивать все дроны без разбора солдатам приказывают командиры.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска обладают значительным преимуществом в воздухе над украинской армией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

    Одесситы задержали военкома

    Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

    В ЕС приняли неожиданное решение по Украине после ультиматума Зеленскому

    В Мексике начались массовые беспорядки

    Украинские солдаты начали сбивать собственные дроны

    Губерниев грубо высказался об ошибке Непряевой с лыжами на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok