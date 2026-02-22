Главком ВСУ признал превосходство российских войск

Главком ВСУ Сырский признал превосходство ВС России в воздухе

Российские войска обладают значительным преимуществом в воздухе над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Этот факт признал главком украинских войск Александр Сырский, передает Le Monde.

«Генерал (...) признает в то же время превосходство российской авиации», — говорится в публикации.

По мнению Сырского, российские войска обладают преимуществом в управляемых авиабомбах и применении крылатых и баллистических ракет.

В интервью главком также назвал главную задачу ВСУ до конца переговоров с Россией. По его словам, украинские войска концентрируются на остановке глубокого продвижения России на территории Украины.