Сырский: Остановка глубокого продвижения РФ — задача №1 до конца переговоров

Задачей номер один для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца переговоров с Москвой является остановка глубокого продвижения России на украинских территориях. Так обозначил свою основную цель главнокомандующий армией респубики Александр Сырский в интервью Le Monde.

«До конца переговоров моя задача - что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, освободить нашу территорию», — уточнил главком ВСУ в разговоре с изданием.

Сырский добавил, что, при успешном выполнении этого задания, у Киева есть шанс на честные переговоры, которые «приведут к справедливому миру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что Москва якобы блокирует переговоры по мирному урегулированию конфликта. Он выразил пожелания по поводу следующей встречи переговорных групп.