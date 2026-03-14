Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:29, 14 марта 2026Путешествия

Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

Во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности полетов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение дня на подлете к Москве были сбиты восемь дронов Вооруженных сил Украины. По его словам, на месте работают специалисты экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok