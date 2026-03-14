Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: За день уничтожены восемь летевших на Москву беспилотников

В течение дня на подлете к Москве сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Системой ПВО уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Других подробностей атаки беспилотников не сообщается.

Ранее 14 марта сообщалось, что Украина выпустила по России почти 90 беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили дроны над акваторией Азовского и Черного моря, а также над 10 регионами страны.