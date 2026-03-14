На Украине уничтожены места запуска беспилотников дальнего действия

Российские войска уничтожили места запуска беспилотников дальнего действия

В районе населенного пункта Перемога в Сумской области Украины уничтожены места, откуда осуществлялся запуск беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что цели были поражены с помощью «Гераней». Помимо мест, откуда служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали беспилотники, российские военные также уничтожили склады, где хранились беспилотные летательные аппараты.

Ранее, 12 марта, российские войска ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах ВСУ. Под атаки также попали пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 149 районах.