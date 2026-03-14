Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку печень алкоголь

Нарколог Тюрин: Похмелье после употребления виски мучительнее, чем после водки

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил об особой опасности виски и коньяка. Ее доктор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Существует миф об элитарности и даже полезности виски и коньяка для здоровья. Содержащиеся в них дубильные вещества и танины действительно могут давать временный сосудорасширяющий эффект, но цена этого — запредельная нагрузка на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу, ответственные за выведение продуктов распада алкоголя из организма», — предупредил Тюрин.

Он добавил, что виски и коньяк также содержат огромное количество ароматических соединений, продуктов брожения и эфирных масел. По словам врача, чтобы расщепить их, печени нужно намного больше времени и ферментов, чем для расщепления, к примеру, водки. Именно поэтому виски и коньяк вызывают особенно мучительное и продолжительное похмелье, особенно если смешивать их с колой или выбирать дешевые напитки.

Ранее Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. По его словам, для полного выведения алкоголя из организма требуется три дня.