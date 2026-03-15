Бывшего владельца Harrods обвинили в связях с Эпштейном

Times: Эпштейн мог поставлять девушек миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду

Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна заявила, что он передавал ее для сексуальной эксплуатации бывшему владельцу Harrods, египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду. Об этом сообщило Times.

По словам жертвы, Эпштейн вовлек ее в свою сеть, когда ей было 17 лет. Затем он устроил ее встречу с Аль-Файедом на яхте в Сен-Тропе в 1997 году, общая, что это будто бы поможет ее модельной карьере. Когда девушка находилась на этом судне, миллиардер, по ее словам, надругался над ней.

Издание отметило, что после того, как Аль-Файеда в 2023 году не стало, больше 400 женщин обратились с жалобами в британскую полицию, обвиняя миллиардера в сексуальном насилии.

Ранее выяснилось, что Эпштейн прятал фото и компьютеры на секретных складах в разных штатах США. Оказалось, что он арендовал шесть складских помещений в разных штатах США и использовал их для хранения вещей со своих объектов недвижимости, в том числе компьютеров с Литл-Сент-Джеймс, его частного острова в Карибском море.