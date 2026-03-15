11:34, 15 марта 2026

Эндокринолог назвала самые полезные блюда для завтрака

Врач Белоусова посоветовала есть на завтрак сэндвич с куриной грудкой или омлет
Наталья Обрядина

Фото: Aeril / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова назвала самые полезные блюда для завтрака. Их доктор перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Хорошими вариантами завтраков могут стать омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом; сэндвич с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром и томатами и фруктово-ягодный боул с заправкой из греческого йогурта; творог или творожная запеканка с ягодами и орехами, салат из запеченной тыквы с сыром фета», — рассказала врач.

Чтобы сделать завтрак сытнее, она посоветовала добавлять в блюда полезные жиры, например горсть орехов или ломтик авокадо.

Отдельное внимание специалистка уделила кашам, которые считаются традиционным блюдом для завтрака. По ее мнению, несмотря на все преимущества круп, они подходят не всем. Например, людям с сахарным диабетом второго типа желательно отдавать предпочтение кашам с низким гликемическим индексом: овсянке, гречке или перловке. А людям с непереносимостью глютена следует избегать каш из булгура, перловой крупы и пшеницы. Безопасной альтернативой станут гречка, рис и кукуруза, добавила врач.

Ранее ученые выяснили, что регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет.

