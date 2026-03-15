Министерство войны США отложило списание старейшего авианосца США

Пентагон продлил срок службы старейшего авианосца «Морской волк» ВМС США

Срок службы старейшего авианосца Военно-морских Сил (ВМС) США USS Nimitz был продлен на десять месяцев — теперь «Морской волк» останется в строю до марта 2027 года. На подготовительные работы уже выделен контракт почти на 96 миллионов долларов, следует из документа Министерства войны, передает РИА Новости.

Первоначально 50-летний авианосец планировалось вывести из эксплуатации в мае 2026 года, однако сроки были пересмотрены.

По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz уже вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки. Первоначально авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем отправится к новой базе в Норфолке — там стартует подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.

