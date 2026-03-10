Реклама

10:12, 10 марта 2026Мир

Раскрыта стоимость первых дней операции США против Ирана

WP: США потратили боеприпасов на $5,6 миллиарда в первые дни войны против Ирана
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США израсходовали боеприпасы почти на шесть миллиардов долларов в первые дни операции против Ирана. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

По данным издания, ряд членов Конгресса обеспокоен темпами расходования высокотехнологичного вооружения. Отмечается, что такие системы уже находятся в ограниченном количестве на складах. Газета также пишет, что для поддержки операции Вашингтон перебрасывает ресурсы на Ближний Восток из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил WP, что у ведомства есть «все необходимое для выполнения любой задачи по выбору президента».

Ранее в США заявили о неоправданных надеждах Вашингтона на быстрый крах Ирана. Отмечается, что внутренняя структура иранского руководства непрозрачна, и трудно составить объективное представление о его положении, особенно когда США и Израиль не вводят войска на территорию Ирана.

Как отмечает WSJ, степень стойкости, продемонстрированная руководством Ирана, поднимает вопрос о том, как долго США и Израиль смогут продолжать войну сверху и какой ценой, если их враг не сдастся. Одна из причин, по которой иранские лидеры смогли выдержать подавляющее военное давление, заключается в том, что они планировали новую войну с тех пор, как понесли тяжелые потери во время 12-дневной войны с Израилем и США в июне 2025 года.

