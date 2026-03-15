Названы исключенные из списка антироссийских санкций ЕС лица

ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» Токаревой и бизнесмена Трооста

ЕС снял санкции с двух человек, которые раньше находились в списке лиц, против которых вводились антироссийские меры. Названы имена исключенных из этого списка — дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и бизнесмен из Нидерландов Нильс Троост, указано в уведомлении, размещенном в «Официальном журнале» ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — говорится в сообщении.

Троост является голландским нефтетрейдером, он попал под санкции в декабре 2024 года. Он оспорил их в суде, отметив, что Евросоюз принял такое решение исходя из некорректных данных, поскольку его фирмы перестали участвовать в обороте нефти из РФ еще до введения таких санкций.

Против Токаревой санкции были введены летом 2022 года, она также судилась с Советом ЕС. В итоге суд решил не продлять против нее европейские санкции за неимением доказательств, что она, являясь дочерью президента «Транснефти», «извлекает выгоду из статуса такого лица».

Ранее сообщалось, что Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против РФ. В черный список включены около 2600 россиян.