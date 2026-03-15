00:47, 15 марта 2026Мир

Названы исключенные из списка антироссийских санкций ЕС лица

ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» Токаревой и бизнесмена Трооста
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЕС снял санкции с двух человек, которые раньше находились в списке лиц, против которых вводились антироссийские меры. Названы имена исключенных из этого списка — дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и бизнесмен из Нидерландов Нильс Троост, указано в уведомлении, размещенном в «Официальном журнале» ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — говорится в сообщении.

Троост является голландским нефтетрейдером, он попал под санкции в декабре 2024 года. Он оспорил их в суде, отметив, что Евросоюз принял такое решение исходя из некорректных данных, поскольку его фирмы перестали участвовать в обороте нефти из РФ еще до введения таких санкций.

Против Токаревой санкции были введены летом 2022 года, она также судилась с Советом ЕС. В итоге суд решил не продлять против нее европейские санкции за неимением доказательств, что она, являясь дочерью президента «Транснефти», «извлекает выгоду из статуса такого лица».

Ранее сообщалось, что Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против РФ. В черный список включены около 2600 россиян.

    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили более 60 беспилотников за день. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Одна партия предложила открыть «политические пивнушки» в сельских районах

    Нацбанк Украины продал миллиард долларов для удержания курса гривны

    Появились кадры мощного пожара на американской базе в Багдаде после прилета

    Названы исключенные из списка антироссийских санкций ЕС лица

    Захарова раскрыла нюансы контактов России с США

    Фицо пожаловался на недостаточное давление ЕС на Зеленского

    ВС России уничтожили датский беспилотник ВСУ тараном

    На Украине оценили действия Зеленского статьей советского Уголовного кодекса

    В Иране дерзко высказались о хваленом зонтике безопасности США

    Все новости
