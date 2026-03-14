20:00, 14 марта 2026Мир

Евросоюз продлил санкции для россиян из черного списка

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против России. Это следует из заявления Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, в черном списке Евросоюза находится более 2600 физических и юридических лиц, в отношении которых действуют антироссийские санкции. При этом после пересмотра Совет ЕС принял решение исключить из списка двух россиян.

Ранее Европу призвали снять санкции с российских энергоносителей. Такие требования стали звучать из-за ситуации, сложившейся после начала конфликта на Ближнем Востоке.

