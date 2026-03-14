Евросоюз продлил санкции для россиян из черного списка

Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против России. Это следует из заявления Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении.
Согласно публикации, в черном списке Евросоюза находится более 2600 физических и юридических лиц, в отношении которых действуют антироссийские санкции. При этом после пересмотра Совет ЕС принял решение исключить из списка двух россиян.
Ранее Европу призвали снять санкции с российских энергоносителей. Такие требования стали звучать из-за ситуации, сложившейся после начала конфликта на Ближнем Востоке.