Постсоветская республика ввела санкции против России и Китая

РИА Новости: Зеленский ввел санкции против 48 компаний из РФ, КНР и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 140 граждан России и Ирана, а также против 48 российских, иранских и китайских компаний. Об этом сообщило РИА Новости.

В числе прочих ограничения введены против российского машиностроительного предприятия АБС «ЗЭиМ Автоматизация», Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения с опытным производством, научно-производственной фирмы «Торэкс», «Конструкторско-технологического и научно-исследовательского центра специального машиностроения», московского машиностроительного завода «Вымпел», отдельного конструкторско-технологического бюро «Вектор», Центрального научно-исследовательского института «Электрон».

Рестрикции, о которых идет речь, предполагают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз ослабить нефтяные санкции против России. В этом вопросе он считает правильным взять пример с США, которые таким образом снизили давление на стоимость энергоносителей. Сальвини подчеркнул, что это прагматичный подход, а не поддержка российской позиции.