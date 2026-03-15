11:05, 15 марта 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Журавлев: Для разгрома ВСУ нужно прекратить движение эшелонов из Жешува
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Corona Borealis Studio / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы критически ослабить Вооруженные силы Украины (ВСУ), нужно перерезать все пути доставки в страну западного оружия и боеприпасов, рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что в данный момент поставки вооружения ВСУ происходят морем в черноморские украинские порты через Болгарию и Румынию и сушей через Польшу. Учитывая то, что на юге Украины находятся важные для России города Николаев и Одесса, необходимо, по мнению Журавлева, лишить противника выхода к морю.

«Но не менее стратегическим я бы назвал и прекращение движения железнодорожных эшелонов из Жешува. Для этого, кстати, вовсе не нужно целиком контролировать территорию, достаточно разбить несколько тоннелей, через которые в Карпатах идут железнодорожные пути», — указал парламентарий.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину. При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

