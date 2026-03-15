Россия
00:05, 16 марта 2026

16 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова
СюжетПраздники в России

16 марта в мире отмечают День цветных карандашей и День туши для ресниц, а в России — День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ. Подробнее о выпадающих на 16 марта праздниках в мире и в нашей стране, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ

Праздник также называется Днем подразделений экономической безопасности МВД. В СССР аналогом этой службы был отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, основанный 16 марта 1937 года. Дата празднования была выбрана в честь даты образования этого отдела.

Праздники в мире

День цветных карандашей

История графитного карандаша началась еще в XVI веке, а вот цветные получили распространение лишь в начале XX века. Их наполняют не графитом, а специальной смесью из восковой или масляной основы с пигментами, красителями, клеем. Первой цветные карандаши для художников начала выпускать американская фирма Faber-Castell, это было в 1908 году.

День туши для ресниц

16 марта 1917 года была выпущена первая в мире тушь для ресниц. Придумала ее компания Maybelline: собственно, само название бренда образовано из имени сестры изобретателя, химика и фармацевта Терри Л. Уильямса (ее звали Мейбл) и слова «вазелин».

Конечно, красить ресницы люди начали гораздо раньше: еще в Древнем Египте и мужчины, и женщины подводили глаза. Формулу же современной туши придумал 19-летний Уильямс, который смешал угольную пыль и вазелин. Продукт оказался востребованным, и юный изобретатель основал косметическую компанию.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта

  • День без селфи;
  • День панды в США;
  • День спонтанности;
  • День завивки кудрей в США;
  • День ухода за губами в США.

Какой церковный праздник 16 марта

День Волоколамской иконы Божией Матери

Список с Владимирской иконы Московского Успенского собора, икона в 1572 году была перевезена из Звенигорода в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого. Сейчас находится в новой Успенской церкви Иосифо-Волоцкого монастыря. Считается, что икона обладает особенными свойствами: перед ней молятся, чтобы освободиться от грустных мыслей и обрести душевный покой, разрешить конфликты, избежать злых людей. Интересно, что по обе стороны от Богородицы с Иисусом на руках изображены московские митрополиты Киприан и Геронтий.

День памяти преподобной Пиамы девы

Пиама дева жила рядом с Александрией. За свое целомудрие и благочестивость она была наделена даром прозрения. По поверью, благодаря этому Пиама своими молитвами спасла жителей деревни от нападения соседей.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 марта

  • День памяти мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, Василиска Команского;
  • День памяти святых Зинона и Зоила;
  • День памяти преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева.

Приметы на 16 марта

  • Если 16 марта на улице гремит гром, то погода в ближайшие дни испортится.
  • Если в этот день прилетели скворцы, будет богатый урожай.
  • Если кошка 16 марта весь день прячется в теплое место, то скоро похолодает.
  • Нельзя 16 марта ходить в лес, потому что в этот день просыпаются медведи.
  • Нельзя в этот день выносить мусор после полудня, с ним может уйти благополучие семьи.

Кто родился 16 марта

Бернардо Бертолуччи (1941-2018)

Итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи снял такие фильмы, как «Мечтатели», «Последнее танго в Париже», «Ускользающая красота», ставшие классикой кинематографа.

Екатерина Волкова (52 года)

Российская актриса Екатерина Волкова прославилась ролями в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2», «Паук», «До смерти красива», «Влюбленные женщины», «Саранча» и многих других. Сейчас работает в МХАТ имени Горького.

