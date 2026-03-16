Эксперт Ивлев: Летчики ВСУ уклоняются от воздушных боев с российскими ВКС

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклоняются от воздушных боев с российской военной авиацией. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет ТАСС.

По его словам, самолеты ВСУ используют для одиночного запуска ракет из далеких от фронта регионов Украины, а также для попыток перехвата российских беспилотников и ракет. «Те же самые хваленые F-16: они даже не входят в зону поражения. Они где-то вот там над территорией Украины барражируют», — подчеркнул он.

По словам депутата, они пытаются сбивать «Искандеры» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Политик подчеркнул, что западные самолеты, которые использует Киев, значительно уступают российской технике.

Ранее молодой капитан ВКС РФ в воздушном бою сбил героя Украины на Су-27.