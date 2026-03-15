Молодой российский летчик в воздушном бою сбил героя Украины

Молодой капитан ВКС РФ в воздушном бою сбил героя Украины на Су-27

Молодой капитан Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою сбил одного из самых титулованных летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) — командира 38-й бригады тактической авиации, героя Украины полковника Александра Довгача. Об этом в эфире «Радио России» рассказал военный блогер Кирилл Федоров.

По его словам, опытный украинский летчик управлял истребителем Су-27.

«Обычный русский молодой летчик, без каких-то невероятных наград, капитан сразил ракетой в воздушном бою аж целого "героя"», — подчеркнул он.

10 марта Минобороны России сообщило о сбитом истребителе Су-27 ВСУ.