Россия
12:09, 10 марта 2026Россия

Российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ

Минобороны России сообщило о сбитом истребителе Су-27 ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводятся.

По данным оборонного ведомства, за время боевых действий российские войска уничтожили в зоне СВО 56 352 единицы военной автомобильной спецтехники, 33760 орудий полевой артиллерии и минометов, 1685 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28143 танка и других боевых бронемашин, 651 зенитный ракетный комплекс, 671 самолет, 284 вертолета и 121 335 беспилотников ВСУ.

20 февраля российский военный аналитик Алексей Леонков сообщил, что у Киева осталось не более 10-12 американских истребителей F-16. По его словам, это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину. Эксперт подчеркнул, что страны Европы не могут сейчас поставлять Украине даже свои национальные самолеты.

