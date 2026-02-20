Реклама

09:01, 20 февраля 2026

Число оставшихся на Украине истребителей F-16 раскрыли

Эксперт Леонков: На Украине осталось не более 10-12 истребителей F-16
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате российских ударов и операций в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10-12 американских истребителей F-16. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный аналитик Алексей Леонков.

«В рядах ВСУ поддерживается количество в районе 10-12 самолетов F-16. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину, потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты», — заявил эксперт.

Он добавил, что этого числа самолетов хватает для запуска по российским целям ракет Storm Shadow и SCALP.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что некоторые истребители F-16 на Украине управляются пилотами-иностранцами. По утверждению журналистов, в ВСУ была сформирована эскадрилья, состоящая из американских и нидерландских ветеранов, принимавших участие в операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. При этом в ВСУ эту информацию опровергли.

