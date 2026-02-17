Полковник Игнат: Истребители F-16 ВСУ пилотируют украинцы

Американские многофункциональные истребители F-16, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), пилотируют украинцы. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил начальник управления коммуникаций воздушных сил украинских войск полковник Юрий Игнат.

«Вчера вечером французское издание Intelligence Online опубликовало новость, будто в Украине создана секретная эскадрилья F-16, состоящая из украинских, американских и голландских пилотов, и теперь она работает для защиты воздушного пространства Киева, в частности ветераны сбивают российские крылатые ракеты и беспилотники... Ага! И возглавил эскадрилью — Том Круз», — написал он, прикрепив к записи кадр с Томом Крузом за штурвалом самолета из фильма «Топ Ган: Мэверик».

Он также подчеркнул, что утром 17 февраля украинские пилоты провели очередные вылеты на американских истребителях.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что некоторые истребители F-16 на Украине управляются пилотами-иностранцами. По утверждению журналистов, в ВСУ была сформирована эскадрилья, состоящая из американских и нидерландских ветеранов, принимавших участие в операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане.